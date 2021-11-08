В Самаре составили 24 протокола против автомобилистов, водивших хоровод вокруг машины ДПС

К административной ответственности за организацию акции привлечены жители Самары и Отрадного 1998 и 1990 годов рождения.

Полиция установила организаторов и участников незаконной акции, которые устроили хоровод вокруг машины ГИБДД в Самаре. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Вечером 30 октября на парковке у ТЦ на проспекте Кирова и площадке у футбольного стадиона собрались автомобилисты Самары и соседних регионов. На кадрах видны машины и люди на площади, которые устроили хоровод вокруг автомобиля ГИБДД. Организаторы извиняются перед жителями Самары и полицейскими за массовое мероприятие в период пандемии.

К административной ответственности за организацию акции привлечены жители Самары и Отрадного 1998 и 1990 годов рождения. Также полиция составила 24 административных протокола на участников хоровода.

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Видео: ГУ МВД России по Самарской области