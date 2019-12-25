Суд не смягчил наказание петербуржцу, ударившему сотрудников ГИБДД на зимнем митинге

В августе этого года Николаю Девятому дали 4,5 года в исправительной колонии общего режима.

Городской суд Петербурга отклонил жалобу Николая Девятого на приговор. Об этом 19 октября сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Адвокаты Девятого просили смягчить наказание, назначив Девятому условное наказание, и снизить компенсацию потерпевшим до 50 000 рублей. Девятый в последнем слове попросил снизить срок, проявить снисхождение, а также заявил, что у него нет возможности выплатить 300 000 рублей. Он добавил, что скоро его семья окажется на улице из-за невыплаченных взносов по ипотеке.

Прокурор и потерпевший просили оставить приговор без изменений. Апелляционная коллегия прислушалась к их просьбам.

Напомним, в августе этого года Девятому дали 4,5 года в исправительной колонии общего режима. Он обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти. Сам инцидент произошел в день несанкционированного митинга в поддержку Навального, 23 января. В ходе протестов на Сенатской площади мужчина ударил двух сотрудников ДПС, находившихся при исполнении служебных обязанностей.

Фото: Piter.TV