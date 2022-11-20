В Самаре коктейлями Молотова злоумышленники подожгли салон ритуальных услуг

В результате их действий погибла сотрудница компании.

В Самаре коктейлями Молотова злоумышленники подожгли центр ритуальных услуг, в результате чего в здании начался пожар. Из-за отравления угарным газом умерла сотрудница компании. Об этом сообщили в tg-канале Shot.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 20 ноября. Бандиты забросали дом бутылками с зажигательной смесью на улице Авроры. Огонь распространился по площади 200 "квадратов". Пожарные тушили пламя 7 часов.



Позже стало известно, что в офисе находились 1-летняя кассир и 59-летний охранник. Женщина умерла, мужчина попал в больницу. У пострадавшего выявили ожог 50% тела.



Правоохранители завели уголовное дело по статье "Убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору общеопасным способом".



Ранее на Piter.tv: спасатели локализовали крупный пожар на Комсомольской площади в Москве.

Видео: Телеграм / Shot.