  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 20:02
42
mapero Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Самаре коктейлями Молотова злоумышленники подожгли салон ритуальных услуг

0 0

В результате их действий погибла сотрудница компании.

В Самаре коктейлями Молотова злоумышленники подожгли центр ритуальных услуг,  в результате чего в здании начался пожар. Из-за отравления угарным газом умерла сотрудница компании. Об этом сообщили в tg-канале Shot. 

Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 20 ноября. Бандиты забросали дом бутылками с зажигательной смесью на улице Авроры. Огонь распространился по площади 200 "квадратов". Пожарные тушили пламя 7 часов.
 
Позже стало известно, что в офисе находились 1-летняя кассир и 59-летний охранник. Женщина умерла, мужчина попал в больницу. У пострадавшего выявили ожог 50% тела.
 
Правоохранители завели уголовное дело по  статье "Убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору общеопасным способом".
 
Ранее на Piter.tv: спасатели локализовали крупный пожар на Комсомольской площади в Москве.

Видео: Телеграм / Shot. 

Теги: погибла женщина, поджог, полиция, самара
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия, Пожар,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии