В США запретили использование антивируса Касперского

Министерства США перестанут закупать российское лицензионное программное обеспечивание.

18 сентября Сенат США рассматривал введение нормы, согласно которой, федеральным ведомствам Америки запрещается использовать российское программное обеспечение от Касперского. Большинство парламентариев проголосовали "за". Данная поправка уже включена в оборонный бюджет страны на 2018 год. Автор инициативы предполагает, что такая мера "исключит реальную узявимость национальной безопасности США".

Это предложение предстоит согласовать с Палатой представителей и только после этого законопроект сможет подписать глава государства. Однако, уже с 13 сентября МВБ США обязало гражданские министерства в течение 90 дней удалить российское ПО "Лаборатория Касперского" со всех устройств. Силовые структуры этой директиве не подчиняются.