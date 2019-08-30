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Невиновная американка отсидела 35 лет в тюрьме и получила компенсацию в 3 миллиона

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Женщину обвинили в убийстве, которое она не совершала.

В США женщина отсидела 35 лет в тюрьме за убийство, которое не совершала и с помощью адвокатов получила многомиллионную компенсацию.

В 1976 году была убита 19-летняя студентка. В 1980 году за убийство девушки отправили в тюрьму 28-летнюю Кэти Вудс, которая работала в баре, где было совершено убийство. Сейчас, благодаря новейшим технологиям, был обследован с помощью анализа ДНК окурок, найденный на месте убийства. Таким образом, был найден настоящий убийца девушки.

Им оказался Родни Холбауэр, который подозревался в 5 изнасилованиях и убийствах. В 2018 году он был осужден и на пожизненное и отправился в тюрьму. 

Сейчас адвокаты добились для Кэти Вудс компенсацию за незаконное пребывание в тюрьме. Защитники женщины сообщают, что никакие деньги не смогут вернуть женщины годы, проведенные в тюрьме, но зато обеспечат ей хорошую жизнь в старости.

Видео: YouTube/KTVN Channel 2 News

Теги: новости в мире, новости сша, правосудие, убийство
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Мировые новости,

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