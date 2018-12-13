В США умер режиссер "Двойного форсажа" Джон Синглтон

Мужчина скончался в возрасте 51 года из-за инсульта.

В США в возрасте 51 года скончался режиссер и актер Джон Синглтон. Об этом сообщает издание Variety.

17 апреля Синглтон перенес инсульт. Его увезли в больницу Седарс-Синай в Лос-Анджелесе. 29 апреля врачи приняли решение отключить режиссера от аппарата жизнеобеспечения. Несколько часов спустя он скончался в окружении родных и близких людей.

Джон Синглтон родился в 1968 году в Лос-Анджелесе. В 1992 году его фильм "Ребята с улицы" был номинирован на премию "Оскар" в категориях "Лучший режиссер" и "Лучший сценарий". Синглтон стал самым молодым афроамериканцем в истории кинематографа, который получил номинацию за лучшую режиссеру.

После режиссер прославился фильмами "Кровь за кровь", "Двойной форсаж" и другими. Также Синглтон спродюсировал ряд картин и сериалов, сыграл десятки ролей в кино.

Ранее мы писали, что в США умер продюсер "Выжившего" и "Вечного сияния чистого разума".

Фото: Instagram / johnsingleton