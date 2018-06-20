Режиссер "Двойного Формажа" Джон Синглтон перенес инсульт

Последней на данный момент работой режиссера стал криминальный боевик с Холли Берри "Тулия".

В США 51-летний американский режиссер, сценарист, актер и продюсер Джон Синглтон перенес инсульт. Кинодеятель находится под наблюдением медиков в отделении интенсивной терапии с 17 апреля. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

Джон Синглтон известен фанатам кино своими режиссурой фильмов "Кровь за кровь", "Двойной форсаж", "Ребята с улицы". За последний он был номинирован на премию "Оскар" за лучшую режиссуру и сценарий. Он также принимал участие в создание таких лент, как "Суета и движение", "Стон черной змеи" и сериалов "Американская история преступлений" "Снегопад", "Миллиарды" и "Империя режиссер".

Последней на данный момент работой Синглтона стал криминальный боевик с Холли Берри "Тулия".

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