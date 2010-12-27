В Нью-Йорке умер от инфекции легких создатель "новой журналистики" Том Вулф

Вулф был одним из самых востребованных и продаваемых американских авторов.

В Нью-Йорке на 88-м году жизни скончался создатель направления "новая журналистика" Том Вулф. По словам агента, незадолго до смерти писатель попал в больницу с инфекцией легких. Об этом сообщает The New York Times.

Вулф был одним из самых востребованных и продаваемых американских авторов. Пик карьеры писателя относится к 1965-1968 годам. Тогда был опубликован сборник эссе "Конфетнораскрашенная апельсиннолепестковая обтекаемая малютка" и книга "Электропрохладительный кислотный тест".

За 60 лет активной творческой деятельности Вулф издал около 15 книг. В их числе четыре романа "Костры амбиций", "Мужчина в полный рост", "Я — Шарлотта Симмонс" и "Голос крови". Кроме того, Вулф является создателем направления "новая журналистика".

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