В США от рака горла умер гитарист Гленн Бранка

Музыканту было 69 лет.

Известный композитор и авангардный гитарист Гленн Бранка скончался в США в возрасте 69 лет. Музыкант долгое время боролся с раком горла, болезнь в итоге победила. Об этом сообщает NME, ссылаясь на слова жены Бранка Рег Блур.

Супруга обратилась с посланием к поклонникам композитора и выразила свою благодарность "за возможность жить и работать с таким удивительным генератором идей и творчества последние 18 с половиной лет". Рег Блур отметила, что Гленн умер во сне.

Несмотря на брутальную внешность, он был заботливым и добрым. Вместе мы строили наш маленький мир. Я так люблю его и так опустошена. Рег Блур

Напомним, в 1976 году музыкант основал популярную группу Theoretical Girls в Нью-Йорке. В 1981 году Бранк покинул ее и начал сольную карьеру. Через год гитарист основал собственный лейбл Neutral Records и записал первый альбом Sonic Youth. Известно, что Бранк создавал необычные музыкальные инструменты, сочетая в них качества струнных и перкуссионных.

Ранее мы писали, что бывший муж Ирины Аллегровой скончался в Петербурге от воспаления легких.

Фото: glennbranca.com