Причиной инцидента стала птица, которая попала в двигатель.

В США у пассажирского самолета American Airlines загорелся двигатель. Об этом сообщило агентство AP.

Борт выполнял рейс Огайо-Аризона. Во время полета у авиалайнера загорелся двигатель. Представители аэропорта заявили, что причиной инцидента стала птица, которая попала в двигатель.

Пилоты решили развернуть самолет и вернуться в Огайо. Огонь потушили пожарные. Пострадавших нет. Федеральное авиационное управление займется расследованием происшествия.

Ранее мы сообщали, что в Пулково задержали самолет из-за выплеска топлива.

Видео: YouTube / ABC News