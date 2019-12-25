В США создали модель, которая прогнозирует риск смерти после заражения коронавирусом

Разработка базируется на шести основных факторах.

Ученые из Университета Хакенсак разработали модель, которая может спрогнозировать риск смерти после заражения коронавирусом. Статья была опубликована в журнале PLOS ONE.

Отмечается, что разработка базируется на шести основных факторах. За основу исследователи взяли промежуток времени в 40 дней со дня начала госпитализации.

Данная модель учитывает уровень кислорода в крови, возраст пациента, его кровяное давление, а также хронические заболевания почек и ишемию сердца.

В ходе исследования ученые проанализировали историю болезни 3 тыс. пациентов с коронавирусом. Так, у 42% пациентов обнаружили три более факторов риска, а 23% исследуемых скончались от коронавируса после госпитализации.

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