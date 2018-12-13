В США раскрыли убийство популярного режиссера спустя 33 года после его смерти

Завернутое в простыню тело Бэрри Крейна нашли 5 июля 1985 года в гараже.

Полиция США арестовала предполагаемого убийцу известного голливудского режиссера и продюсера Бэрри Крейна. Об этом сообщает издание Hollywood Reporter.

Бэрри Крейна убили 5 июля 1985 года. Тело 57-летнего режиссера нашли в гараже, оно было завернуто в простыню. Расследование показало, что мужчину били керамической статуэткой и задушили телефонным шнуром.

Сотрудникам американской полиции удалось раскрыть преступление благодаря анализу ДНК и отпечатку пальцев, которые были оставлены на угнанном из гаража Крейна автомобиле.

В совершении преступления обвиняют жителя Северной Каролины Эдвина Хайатта. На момент убийства ему было 18 лет. Обвиняемого в скором времени перевезут в Лос-Анджелес.

На счету режиссера Бэрри Крейна десятки фильмов и участие в таких популярных телепроектах, как "невероятный Халк", "Даллас" и "Миссия невыполнима".

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Фото, видео: wsoctv.com