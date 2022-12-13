Трагедия зафиксирована в городе Белвидер штата Иллинойс.

Во время проведения рок-концерта в американском городе Белвидере штата Иллинойс в результате обрушения крыши погиб один человек, еще 28 посетителей получили травмы и ранения. Трагедия произошла в тот период, когда район переживал проходящий мимо ураган. Соответствующей информацией с местными журналистами поделились представители телеканала ABC. Специалисты уточнили, что внутри театрального помещения находились сотни человек, которые надеялись услышать музыкальный коллектив Morbid Angel. В настоящее время офис шерифа округа Бун подтвердил тот факт, что на место происшествия были вызваны несколько машин скорой помощи. Губернатор Иллинойса написал в собственном аккаунте в социальной сети Twitter, (нежелательная на территории РФ организация), что его администрация "внимательно следит за сегодняшним обрушением крыши в театре Аполлон в Белвидере".

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Фото и видео: Telegram / SHOT