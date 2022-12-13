  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:01
169
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В США при обрушении крыши на концерте группы Morbid Angel погиб человек, 30 пострадали

0 0

Трагедия зафиксирована в городе Белвидер штата Иллинойс.

Во время проведения рок-концерта в американском городе Белвидере штата Иллинойс в результате обрушения крыши погиб один человек, еще 28 посетителей получили травмы и ранения. Трагедия произошла в тот период, когда район переживал проходящий мимо ураган. Соответствующей информацией с местными журналистами поделились представители телеканала ABC. Специалисты уточнили, что  внутри театрального помещения находились сотни человек, которые надеялись услышать музыкальный коллектив Morbid Angel. В настоящее время офис шерифа округа Бун подтвердил тот факт, что на место происшествия были вызваны несколько машин скорой помощи. Губернатор Иллинойса написал в собственном аккаунте в социальной сети Twitter, (нежелательная на территории РФ организация), что его администрация "внимательно следит за сегодняшним обрушением крыши в театре Аполлон в Белвидере".

Число погибших после обрушения дома в Новосибирске возросло до 14 человек.

Фото и видео: Telegram / SHOT

Теги: morbid angel, белведер, иллинойс, обрушение, рок-концерт
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Мировые новости, Культура, Музыка,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии