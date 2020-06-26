Чиновники заложат в него миллиард долларов.

В США предложили создать фонд, чтобы подготовить Пентагон к пандемиям. Об этом заявили журналисты на телеканале CNN со ссылкой на представителей комитета по вооруженным силам палаты представителей. Демократ Адам Смит выдвинул инициативу по подготовке оборонного ведомства к новым пандемиям. Он надеется создать фонд национальной безопасности на сумму в 1 миллиард долларов.

По данному законопроекту комитет проведет голосование на следующей неделе. Смит полагает, что около 200 млн долларов из фонда будет направлено на поддержку предприятий малого бизнеса на военно-промышленной основе, еще 50 млн - на исследования и разработки средств противодействия новым угрозам. Большая часть средств (около 750 млн долларов) уйдет на работу, связанную с обеспечением готовности к возникновению пандемии.

Путин рассказал, что у прямых выплат населению были противники.

Видео: Youtube/ CNBC Television