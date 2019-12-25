В США потребительские цены в августе выросли на 5,3% в годовом выражении

В июле годовая инфляция в стране составила 5,4%.

В августе в США на 5,3% в годовом выражении выросли потребительские цены. За месяц они увеличились на 03%. Об этом говорится в пресс-релизе министерства труда США.

Показатель годовой инфляции совпал с прогнозами аналитиков, опрошенных порталом DailyFX, в месячном выражении ожидалась инфляция в 0,4%. Отмечается, что в июле годовая инфляция в США составила 5,4%. Это было максимальное значение с августа 2008 года. Так, в августе рост цен замедлился впервые с октября прошлого года. Этот показатель тогда находился на отметке 1,2%.

Базовая инфляция в США — за исключением цен на продукты питания и энергоносители — по итогам августа в годовом исчислении составила 4%, в месячном — 0,1%.

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