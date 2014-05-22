Годовая инфляция в Петербурге ускорилась до 7,7% в мае

Основной вклад в увеличение цен внесли мясные продукты, такие как сосиски, сардельки, фарш и сметана.

Годовая инфляция в Петербурге в мае составила 7,7%, что на 0,2% выше показателя апреля, сообщает Центральный банк.

Основной вклад в увеличение цен внесли мясные продукты, такие как сосиски, сардельки, фарш и сметана. Повышение стоимости этих товаров связано с растущими расходами производителей на зарплаты, логистику и сырье.Помимо этого, в мае стоимость авиабилетов увеличилась по сравнению с прошлым годом. Это связано с растущим спросом на внутренние путешествия. Санкт-Петербург остается одним из самых популярных туристических направлений.

Также в мае был отмечен ускоренный рост цен на автобусные экскурсии по городу. Аналитики объясняют разгон инфляции увеличением внутреннего туризма и высоким спросом, который превышает возможности расширения предложения и приводит к повышению издержек производителей. Несмотря на это, инфляция в Санкт-Петербурге остается ниже, чем в среднем по Северо-Западному региону и по всей России.

Ранее мы сообщили о том, что за месяц из магазинов Петербурга изъяли 16 тыс. просроченных молочных продуктов.

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