За месяц из магазинов Петербурга изъяли 16 тыс. просроченных молочных продуктов

Общий объем остановленной к продаже нелегальной и просроченной молочной продукции по всей России за прошлый месяц превысил 1,8 млн единиц.

В мае в Санкт-Петербурге было изъято с продажи 16,6 тыс. просроченных молочных товаров, как сообщает портал 78.ru со ссылкой на информацию от пресс-службы компании "Общественный контроль", занимающейся идентификацией продукции "честный знак".

Представители компании уточнили, что блокировка продаж предназначена для защиты потребителей от покупки подделок или продукции низкого качества. При сканировании маркировки касса магазина обращается к базе данных системы "честный знак" для получения информации о товаре. Если товар просрочен, запрещен к продаже или имеет признаки фальсификации, касса не разрешит его покупку.

Общий объем остановленной к продаже нелегальной и просроченной молочной продукции по всей России за прошлый месяц превысил 1,8 млн единиц. С 1 апреля в России постепенно внедряется механизм автоматической блокировки продаж товаров, не соответствующих требованиям безопасности. Этот механизм в настоящее время находится в режиме испытания и ранее применялся только для табака и алкоголя, а теперь распространяется на кисломолочную продукцию.

Ранее мы сообщили о том, что в петербургском магазине нашли куриное филе с сальмонеллой.

Фото: пресс-служба "Общественного контроля"