Годовая инфляция в Петербурге в июле снизился до 7,74%

В то же время, спрос на отдых и туризм в городе значительно возрос, что привело к ускорению роста цен на авиабилеты, аренду жилья и услуги такси.

В июле уровень годовой инфляции в Петербурге составил 7,7%, что ниже июньского показателя в 7,8%. Данный показатель также был ниже уровня инфляции по Северо-Западу (8,4%) и в целом по России (9,1%). Эта информация была предоставлена пресс-службой Северо-Западного ГУ Банка России.

Аналитики ЦБ отметили снижение темпов прироста цен на некоторые категории непродовольственных товаров, включая легковые автомобили и парфюмерию. Это объясняется увеличением предложения на рынке.

В то же время, спрос на отдых и туризм в городе значительно возрос, что привело к ускорению роста цен на авиабилеты, аренду жилья и услуги такси. В продовольственном сегменте увеличение цен на некоторые товары было компенсировано снижением цен на другие. Рост затрат на приобретение и обслуживание оборудования, логистику и оплату труда в молочном производстве привел к тому, что компании начали переносить эти затраты в цены конечной продукции.

В результате, годовой рост цен на сыр, сливочное масло и мороженое ускорился. В то же время, апельсины и лимоны в июле стали стоить дешевле, чем годом ранее, благодаря укреплению рубля в последние месяцы.

Ранее мы сообщили о том, что объем депозитов петербуржцев и жителей Ленобласти вырос на 20%.

Фото: PIter.TV