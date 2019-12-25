Годовая инфляция в Петербурге замедлилась до 7,7%

Кроме того, замедлился рост стоимости услуг фитнес-клубов, что обусловлено открытием новых спортивных центров.

Инфляция в Петербурге в октябре показала снижение до 7,7%, тогда как в сентябре она составляла 8,1%. Об этом проинформировали в пресс-службе Северо-Западного главного управления Центрального банка России.

Сообщается, что темпы повышения цен на продовольствие и услуги уменьшились, однако на непродовольственные товары они выросли. Поставщики мяса из ключевых регионов увеличили объем поставок в город, вследствие чего цена на охлаждённое и замороженное куриное мясо в октябре оказалась ниже, чем годом ранее. Замедлилось удорожание пельменей, мантов, свинины и мясного фарша. Стоимость куриных яиц выросла медленнее благодаря увеличению объёмов импорта и внутреннего производства.

Кроме того, замедлился рост стоимости услуг фитнес-клубов, что обусловлено открытием новых спортивных центров. Цены на авиабилеты также пошли вниз из-за введения дополнительных авиарейсов. Повышение цен на обувь, трикотаж, одежду и бельё объясняют увеличением затрат компаний на сырьё и рабочую силу. Прогнозируется, что общая годовая инфляция в России по итогам 2024 года составит 8-8,5%.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге подорожал картофель.

Фото: Piter.TV