В США объявлены номинанты на премию "Грэмми-2020"

Национальная академия искусства и техники звукозаписи США объявила список претендентов на премию "Грэмми" в 2020 году. Об этом сообщается на официальном сайте события.

В категории запись года представлены восемь номинантов. Это певица Билли Айлиш с песней Bad Guy, Bon Iver (Hey, Ma), Арианна Гранде (7 Rings), Лиззо (Truth Hurts), Халид (Talk), Lil Nas X (Old Town Road), H.E.R. (Hard Place), Post Malone и Суэй Ли (Sunflower).

За номинацию "Песня года" также поборются восемь человек. В их числе Билли Айлиш (Bad Guy), Леди Гага (Always Remember Us This Way), Тейлор Свифт (Lover) и другие исполнители.

Номинантами в категории "Альбом года" стали Арианна Гранде (Thank U, Next), Лана Дель Рей (Norman F***ing Rockwell!), Vampire Weekend (Father of the Bride) и др.

В этом году состоится 62-я по счету церемония вручения премии "Грэмми". Событие пройдет 26 января в спортивно-развлекательном комплексе Staples Center в Лос-Анджелесе.

