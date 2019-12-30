В США рассказали об уроках у украинской армии

Американцев учат, как воюют русские.

Американские военные учатся у Вооружённых сил Украины "российской тактике". Об этом заявил бывший временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор.

По его словам американская армия тесно сотрудничает с ВС Украины и учится у них российской тактике, российской технике, а также узнают о способах, которыми россияне доставляют свою технику. Отмечается, что все это украинцам пришлось испытать на себе.

Политик добавил, что для США очень важно понимать, как воюют россияне, но он выразил надежду, что американская и российская армия никогда не столкнуться.

Видео: YouTube /