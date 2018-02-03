Появилось видео, как сбили военный российский самолет в Сирии

В Сирии сбили российский военный самолет, летчик погиб в бою с террористами.

В Сирии сбили российский самолет Су-25 в момент облёта зоны деэскалации в сирийском Идлибе. Известно, что пилот успел катапультироваться, но погиб во время боя с террористами. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

В ведомстве заявили, что летчик успел сообщить о катапультировании в районе, подконтрольном боевикам "Джабхат ан Нусры". Однако во время боя с террористами пилот погиб.

"Российским центром примирения враждующих сторон в Сирии совместно с турецкой стороной, ответственной за зону деэскалации "Идлиб", принимаются меры по возвращению тела российского летчика" Пресс-служба Минобороны РФ

В настоящее время, по предварительной информации известно, чтовоенный самолет сбит из переносного зенитного-ракетного комплекса.

Видео: YouTube