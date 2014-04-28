В Рязанской области из-за тления вагона с серой из дома эвакуировали порядка 120 человек

Экстренные ведомства эвакуировали жителей ближайшего дома.

В российском городе Сасово Рязанской области специалисты зафиксировали тление серы. Инцидент произошел в одном из вагонов, расположенных на территории железнодорожного вокзала. Представители регионального экстренного ведомства эвакуировали из близлежащего пятиэтажного здания порядка 120 человек. Об этом журналистам рассказали представители Единой дежурно-диспетчерской службы города. В настоящее время не выявлено угрозы для здоровья и жизни населения.

Произошло тление серы. На данный момент все локализовано. <…> Эвакуировали жителей пятиэтажки - 119 человек. сообщение ЕДДС.

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Фото и видео: Telegram / 112