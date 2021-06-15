В Ryanair заявили, что доклад ICAO по инциденту с самолетом представят в ближайшие недели

Майкл О'Лири рассказал, что у пилота не было другого выбора, кроме как приземлиться в Минске.

В Ryanair заявили, что доклад ICAO по инциденту с самолетом представят в ближайшие две недели. С соответствующей речью к коллегам обратился исполнительный директор воздушного перевозчика Майкл О"Лири. Специалист выступил в комитете по транспорту Палаты общин британского парламента. Спикер заметил, что компания уже направила итоговый доклад по экстренной посадке рейса в Минске польским авиационным властям.

Они вместе с литовскими и ирландскими авиационными властями направят данные доклада в ICAO. В настоящий момент я не хотел бы высказывать предположения, к какому выводу придет ICAO. Майкл О"Лири, исполнительный директор Ryanair

Эксперт заметил, что пилот самолета Ryanair "не мог поступить иначе" после получения сигнала об угрозе взрыва на борту (речь идет о максимальном уровне угрозы - "красном"), которое ему передали белорусские власти. По мнению специалистов авиаперевозчика, на летчика оказали давление. О-Лири подчеркнул, что пилота не обязали садиться именно в аэропорту Минска, однако не предоставили другую альтернативу. Диспетчер в Минске заметил, что не может связаться с операционным центром Ryanair.

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Видео: parliamentlive.tv