В Ростовской области мужчина выстрелами в голову убил 2х человек

Мужчина был задержан и в ходе следственных действий показал на видео, как он убил людей.

В Ростовской области задержан подозреваемый в убийстве двух мужчин.

Следственный комитет сообщает о задержании подозреваемого в умышленном убийстве двух 35-летних мужчин. По версии следствия, 6 июня 2020 года на берегу реки Кагальник в Кагальницком районе Ростовской области обнаружены тела двух мужчин с огнестрельными ранениями в голову. В ходе оперативно-следственных действий был заподозрен в убийстве 34-летний местный житель.

После задержания он был допрошен следователем в качестве подозреваемого. С его участием проведена проверка показаний на месте. Следственный Комитет РФ

В ходе расследования уголовного дела удалось установить, что данный мужчина приехал порыбачить на свое постоянное место, где уже были двое мужчин. Между ними произошел конфликт, после которого подозреваемый поехал домой, взял оружие и вернулся обратно к реке. Там он выстрелил в голову каждому из мужчин. Затем он постарался уничтожить улики и уехал с места преступления.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух лиц". Вскоре подозреваемому будет избрана мера пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

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Видео: СУ СК РФ