Под медицинским наблюдением в регионе 3439 человек.

В Ростовской области выявили 71 новый случай коронавируса. Об этом сообщили в федеральном штабе по борьбе с распространением COVID-19. Теперь общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией в регионе 469 человек.

Случаи инфицирования зафиксированы в Ростове-на-Дону, Азове, Зверево, Азовском и Семикаракорском районах. В стационаре находятся 93 человека — три из них в тяжёлом состоянии. В обсервации находятся 25 человек.

Больше всего новых случаев заражения зафиксировано в Ростове-на-Дону — 21. В Батайске — 10, Новошахтинске — 6.

Под медицинским наблюдением в регионе 3439 человек.

Ранее мы рассказывали, что в НИИ Склифосовского пытаются лечить коронавирус гелием.