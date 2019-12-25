В Ростовской области выявили 71 новый случай коронавируса. Об этом сообщили в федеральном штабе по борьбе с распространением COVID-19. Теперь общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией в регионе 469 человек.
Случаи инфицирования зафиксированы в Ростове-на-Дону, Азове, Зверево, Азовском и Семикаракорском районах. В стационаре находятся 93 человека — три из них в тяжёлом состоянии. В обсервации находятся 25 человек.
Больше всего новых случаев заражения зафиксировано в Ростове-на-Дону — 21. В Батайске — 10, Новошахтинске — 6.
Под медицинским наблюдением в регионе 3439 человек.
Ранее мы рассказывали, что в НИИ Склифосовского пытаются лечить коронавирус гелием.
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