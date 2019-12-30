В Ростовской области пойдет под суд 24-летняя мать, которая бросила умирать новорожденного ребенка в кустах

У 24-летней женщины уже есть двое детей, третий ребенок ей был не нужен.

В Морозовском районе Ростовской области пойдет под суд 24-летняя женщина, оставившая новорожденного умирать в кустах.

Летом 2019 года, сообщает издание DONDAY, 24-летняя мат двоих детей решила избавиться от третьего нежеланного ребенка. Она родила самостоятельно живого малыша и оставила на улице в кустах умирать. Новорожденный младенец погиб.

После того, как тельце было найдено, полиция смогла установить и найти мать ребенка. Ее задержали, вскоре состоится суд.

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Фото: Piter.TV, DONDAY