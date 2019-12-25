В Ростове при выполнении работ погибли 3 работника газовой службы

Рабочих нашли в газовом колодце на Шолохова в центре Ростова-на-Дону.

Сегодня, 28 июля, в Ростове-на-Дону при выполнении работ погибли трое рабочих.

Трагедия произошла сегодня днем на улице Шолохова. В соцсетях очевидцы сообщили, что на газоне возле люка лежат тела 3 мужчин. Рабочих достали из колодца и даже пытались откачать.

На месте ЧП работают медики, полиция, аварийная бригада филиала компании "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону", а также следователи СК.

Как сообщает ТАСС, предварительно установлено, что мастер и двое рабочих отравились сероводородом. Газовое оборудование в исправном состоянии и утечек газа нет. Погибшие мужчины являлись сотрудниками "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону".

Фото: ВК, Ростов Главный