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В Ростове при выполнении работ погибли 3 работника газовой службы
Сегодня, 12:55
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MShaffter

В Ростове при выполнении работ погибли 3 работника газовой службы

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Рабочих нашли в газовом колодце на Шолохова в центре Ростова-на-Дону.

Сегодня, 28 июля, в Ростове-на-Дону при выполнении работ погибли трое рабочих.

Трагедия произошла сегодня днем на улице Шолохова. В соцсетях очевидцы сообщили, что на газоне возле люка лежат тела 3 мужчин. Рабочих достали из колодца и даже пытались откачать. 

На месте ЧП работают медики, полиция, аварийная бригада филиала компании "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону", а также следователи СК.

Как сообщает ТАСС, предварительно установлено, что мастер и двое рабочих отравились сероводородом. Газовое оборудование в исправном состоянии и утечек газа нет. Погибшие мужчины являлись сотрудниками  "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону".

Фото: ВК, Ростов Главный 

 

Теги: новости ростова, погибли рабочие, ростовские новости
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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