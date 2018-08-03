В Ростове полыхает завод "Ростсельмаш"

В соцсетях появилось первое видео и фото с места пожара. Площадь возгорания составляет 1200 кв. метров.

Сегодня утром, 3 августа, в Ростове-на-Дону на территории завода "Ростсельмаш" вспыхнул пожар.

Сигнал о возгорании в экстренные службы поступил в 10 часов утра. Пожар возник по адресу улица Менжинского, 2 в помещении ангарного типа. Сначала был объявлен ранг пожара 2, сейчас объявлен ранг пожара №3. Площадь возгорания составляет 1200 квадратных метров. Для ликвидации пожара от МЧС привлекаются 56 человек личного состава им 18 единиц спецтехники.

О погибших и пострадавших на данный момент не сообщается.

Видео: Instagram/ fotozoom.profoto, kuchkinvictor

Фото: Instagram