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В Ростове-на-Дону задержаны сторонники ИГ*, готовившие теракты в школах и больницах
Сегодня, 13:09
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lesjasap

В Ростове-на-Дону задержаны сторонники ИГ*, готовившие теракты в школах и больницах

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Пятеро членов банды задержаны, еще один - погиб.

В Ростове-на-Дону задержаны сторонники террористической организации ИГ, запрещенной на территории России. По данным ФСБ, боевики готовили теракты в местных школах и больницах. 

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ЦОС ФСБ

Оперативники заметили, что сторонники террористов также планировала нападение на полицейских. При попытке задержания главаря группировки в Азовском районе, преступник начал отстреливаться из автомата. Во время операции никто из гражданских лиц или оперативников не пострадал. Главарь банды погиб. Остальные пятеро членов группировки задержаны. В их отношении возбуждены уголовные дела по статьям за террористический акт, незаконный оборот оружия и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Сотрудники ФСБ провели обыски в квартирах подозреваемых. В помещениях изъято самодельное взрывное устройство, наркотики, огнестрельное оружие. 

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Теги: ростов-на-дону, теракт, террористы, фсб
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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