Площадь возгорания составила 800 квадратных метров.

В Ростове-на-Дону потушили пожар на складе с бумажной продукцией. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел 31 марта в Левенцовском микрорайоне. Поступило сообщение о пожаре на территории двухэтажного склада. Огонь охватил кровлю и перекинулся на крышу соседнего помещения.

Площадь возгорания составила 800 квадратных метров. В тушении огня участвовали 50 специалистов и 16 единиц техники.

Ранее мы сообщали, что в Рязани ликвидировали пожар в двухэтажном доме.

Видео: МЧС России