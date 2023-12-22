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В Ростове-на-Дону потушили пожар на складе с бумажной продукцией

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Площадь возгорания составила 800 квадратных метров.

В Ростове-на-Дону потушили пожар на складе с бумажной продукцией. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел 31 марта в Левенцовском микрорайоне. Поступило сообщение о пожаре на территории двухэтажного склада. Огонь охватил кровлю и перекинулся на крышу соседнего помещения.

Площадь возгорания составила 800 квадратных метров. В тушении огня участвовали 50 специалистов и 16 единиц техники.

Ранее мы сообщали, что в Рязани ликвидировали пожар в двухэтажном доме.

Видео: МЧС России

Теги: мчс россии, пожар, ростов-на-дону, склад
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия, Пожар,

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