В Ростове-на-Дону потушили пожар на складе с бумажной продукцией. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Инцидент произошел 31 марта в Левенцовском микрорайоне. Поступило сообщение о пожаре на территории двухэтажного склада. Огонь охватил кровлю и перекинулся на крышу соседнего помещения.
Площадь возгорания составила 800 квадратных метров. В тушении огня участвовали 50 специалистов и 16 единиц техники.
Ранее мы сообщали, что в Рязани ликвидировали пожар в двухэтажном доме.
Видео: МЧС России
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