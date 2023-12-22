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В Рязани ликвидировали пожар в двухэтажном доме

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В тушении пожара участвовали 39 специалистов и 12 единиц техники.

В Рязани ликвидировали пожар в двухэтажном доме. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел вечером 31 марта на Лесопарковой улице. Поступило сообщение о возгорании в двухэтажном деревянном доме. Площадь огня составила 300 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало. 

В тушении пожара участвовали 39 специалистов и 12 единиц техники. Спустя время огонь был локализован.

Ранее мы сообщали, что вертолет Ми-8 заступил на дежурство в Забайкалье.

Видео: МЧС России

Теги: дом, мчс россии, пожар, рязань
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар,

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