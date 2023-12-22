В Рязани ликвидировали пожар в двухэтажном доме. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Инцидент произошел вечером 31 марта на Лесопарковой улице. Поступило сообщение о возгорании в двухэтажном деревянном доме. Площадь огня составила 300 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.
В тушении пожара участвовали 39 специалистов и 12 единиц техники. Спустя время огонь был локализован.
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Видео: МЧС России
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