В тушении пожара участвовали 39 специалистов и 12 единиц техники.

В Рязани ликвидировали пожар в двухэтажном доме. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел вечером 31 марта на Лесопарковой улице. Поступило сообщение о возгорании в двухэтажном деревянном доме. Площадь огня составила 300 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.

В тушении пожара участвовали 39 специалистов и 12 единиц техники. Спустя время огонь был локализован.

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Видео: МЧС России