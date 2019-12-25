СМИ: В Ростове-на-Дону 13 пациентов с коронавирусом на ИВЛ скончались из-за отсутствия кислорода

В перегруженном отделении "ковидной" больницы не успели пополнить запасы кислорода.

В Ростовской больнице погибли 13 пациентов из-за отсутствия запаса кислорода.

Региональное издание "161.ru" со ссылкой на медиков больницы ГБ № 20 и высокопоставленный источник в системе здравоохранения Ростова-на-Дону сообщает, что около 13 человек задохнулись из-за продолжительной паузы в снабжении кислородом.

По словам медиков из "красной" зоны в госпитале регулярно наблюдаются перебои с кислородом. Врачам приходится постоянно перераспределять кислород между тяжелыми пациентами, снижать концентрацию кислорода в смеси. Конкретно 12 октября в данном госпитале умерли 13 пациентов с коронавирусом. Правда, медики не исключают, что почти все пациенты могли умереть и из-за осложнений вызванных инфекцией. Но троих из них можно было бы еще спасти.

Издание приводит цифры летальности в данной больнице. С момента открытия данного отделения с 5 мая по 14 октября умерли 274 пациента. На 12 октября пришлась 20-я часть всех смертей.

Начальник регионального пресс-центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Сергей Тюрин назвал фейком саму информацию о связанных с дефицитом кислорода смертях в ГБ № 20, сообщает "161.ru".

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Фото:Pixabay