Ростех представил петербургский ретро-трамвай в образе северного оленя

Праздничная иллюстрация приурочена к Дню работника автомобильного и городского пассажирского транспорта.

Госкорпорация Ростех представила тематическую иллюстрацию петербургского ретро-трамвая в образе северного оленя. Как сообщается в Telegram-канале компании, изображение создано в рамках проекта #ТехнофаунаРостеха и приурочено к профессиональному празднику работников транспорта. В Ростехе провели параллель между надежностью оленя и характеристиками трамвая, предназначенного для работы в условиях изменчивой петербургской погоды:

Грациозное парнокопытное привычно к суровому северному климату и традиционно используется некоторыми народами в качестве транспортного животного. Трамвай также прекрасно переносит изменчивую погоду Санкт-Петербурга, где подобных составов насчитывается уже не один десяток. А еще вагон отличается необычным экстерьером под старину и оснащен внутри самым современным оборудованием. В том числе – специальными экранами, на которые транслируется информация о достопримечательностях.

В корпорации подчеркнули, что вагоны такого типа оснащены современными информационными экранами, транслирующими сведения о городских достопримечательностях. Напомним, что в настоящее время на трамвайных линиях Петербурга работает 300 машин, оборудованных системами искусственного интеллекта, что позволяет оптимизировать маршруты и повышать безопасность перевозок.

Фото: Telegram / Ростех