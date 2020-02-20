Реальная зарплата россиян в 2019 году выросла на 2,9 %

Число безработных в январе 2020 года снизилось на 5 %.

Специалисты Росстата заявили, что реальная зарплата в России в 2019 году увеличилась на 2,9 %, по сравнению с 2018 годом. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные организации.

В то же время средняя номинальная зарплата у россиян в прошлом году выросла на 7,5%, достигнув отметки 47,468 тысяч рублей. В декабре 2019 года начисленная заработная плата составила 62,239 тысяч рублей, что на 10,1 % больше, чем годом ранее.

Согласно данным Росстата, в январе 2020 года на 5 % уменьшилось количество безработных россиян. В государственных службах занятости на этот момент были зарегистрированы около 700 тысяч человек, 600 тысяч из них получали пособие по безработице. Численность экономически активного населения в январе текущего года составила 74,8 млн человек, или 51 % от общей численности населения страны.

Ранее мы писали, что Росстат зафиксировал в январе рост промпроизводства на 1,1% в годовом выражении.