Росстат зафиксировал в январе рост промпроизводства на 1,1% в годовом выражении

Промышленное производство в России в январе 2020 года выросло на 1,1% в годовом выражении. Об этом сообщил Росстат.
Темпы роста по итогам года сложились практически на уровне прогнозов Минэкономразвития. Прогноз – 2,3%, на деле – 2,4%. Добывающая и обрабатывающая промышленность внесли практически равный вклад.
Позитивную динамику к январю 2019 года показали обрабатывающие производства – 3,9%. А вот в сырьевом падение составило 0,4%, в электроэнергетике – 4,7%.
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