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Росстат зафиксировал в январе рост промпроизводства на 1,1% в годовом выражении

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Темпы роста по итогам года сложились практически на уровне прогнозов Минэкономразвития.

Промышленное производство в России в январе 2020 года выросло на 1,1% в годовом выражении. Об этом сообщил Росстат.

Темпы роста по итогам года сложились практически на уровне прогнозов Минэкономразвития. Прогноз – 2,3%, на деле – 2,4%. Добывающая и обрабатывающая промышленность внесли практически равный вклад.

Позитивную динамику к январю 2019 года показали обрабатывающие производства – 3,9%. А вот в сырьевом падение составило 0,4%, в электроэнергетике – 4,7%.

Правительство вернулось к идее снизить страховые взносы.

Теги: производство, росстат
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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