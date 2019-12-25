Они могут сократиться до 23%.

Правительство вернулось к идее снизить страховые взносы. Рассматривается несколько вариантов уменьшения общей ставки - с 30 до 23%. При этом пониженная ставка относительно высоких зарплат может быть отменена. Налоговая нагрузка на руд для бизнеса при этом остается высокой. Об этом сообщили "Ведомости" со ссылкой на источники в министерствах.

Эксперты считают, что это приведет к обелению рынка труда и росту доходов населения. Увеличится конкурентоспособность экономической системы страны. Больше всего выиграют отрасли, ориентированные на внутренний спрос с высокой долей оплаты труда. При ставке в 23% сократится налоговая нагрузка на все отрасли.

Проведение подобной реформы потребует от государства бюджета в 1,2-1,75 трлн рублей. При снижении ставки на 1 процент недополученные доходы составят почти 250 млрд рублей.

Ранее Piter.tv писал о том, что Росстат впервые учел пенсионную реформу в демографическом прогнозе.

Фото: Piter.tv

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