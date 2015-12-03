В Росстате назвали регионы, в которых средняя зарплата превышает 150 тыс. рублей
Сегодня, 8:16
В 7 регионах РФ средний размер зарплаты превышает заявленный уровень.

Средний размер номинальной начисленной заработной платы, превышающий 150 тысяч рублей, в январе 2026 года зафиксирован на российской территории в Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, в Магаданской и Сахалинской областях, Москве, на Камчатке и Чукотке. Соответствующими данными с журналистами поделились представители  Росстата со ссылкой на сведения, полученные из подведомственных материалов. Информацию распространили журналисты новостного агентства "ТАСС".

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих в экономике за январь 2026 - Камчатский край - 153 893 рублей.

пресс-служба Росстата

Уточняется, что в Ненецком автономном округе средний размер оплаты труда для сотрудника составляет 158 тысяч рублей, в Сахалинской области - 162 тысяч рублей, в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) - 171,5 тысяч рублей, Магаданской области - 176,7 тысяч рублей, в российской столице - 187,6 тысяч рублей, на Чукотке - оценивается в 223 тысяч рублей. 

В Росстате рассказали, в какой сфере наибольшая средняя зарплата.

