Вусал Алиев будет отправлен в Москву при сопровождении Интерпола и ФСИН.

В Россию из Молдавии экстрадируют обвиняемого в убийстве, хулиганстве и незаконном обороте оружия. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры страны. Специалисты отметили, что по требованию надзорного ведомства компетентные органы иностранного государства отправят домой фигуранта уголовного дела, который обвиняется по части 3 статьи 30, пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ, а также части 2 статьи 213 и части 2 статьи 222 УК РФ.

Следственные органы считают, что днем 25 февраля 2021 года Вусал Алиев с соучастниками преступления устроили перестрелку возле кафе в городе Шлиссельбург Ленинградской области. В результате потасовки погиб 39-летний мужчина. После конфликта подозреваемый скрылся от правоохранительных органов. Полиция обявила его в международный розыск. Местонахождение фигуранта расследования было установлено в марте 2022 года, Генпрокуратура направила коллегам из Молдавии запрос о выдаче гражданина.

Известно, что в сопровождении сотрудников ФСИН России и бюро Интерпола Вусал Алиев будет доставлен в Москву.

Обвиняемые в ДНР в наемничестве граждане Великобритании и Марокко частично признали вину.

Фото и видео: Telegram / Генпрокуратура России