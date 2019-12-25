Рустам Танкаев рассказал о политике Трампа по строительству газопровода России в Европу.

В России заявили о готовности США к войне из-за "Северного потока-2". Об этом в эфире НСН сообщил представитель комитета по энергетической стратегии Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев. По мнению чиновника, Вашингтон готов к боевым действиям против Москвы для того, чтобы помешать РФ достроить проект газопровода в Европу.

США вплоть до военной конфронтации готовы сопротивляться "Северному потоку—2". Эта позиция принципиальная...Есть разница между позицией политика и позицией бизнесмена. В политике бизнесмен как слон в посудной лавке. И Трамп много наломал дров за время своего правления Рустам Танкаев, эксперт

Специалист рассказал, что на данный момент неясно, как будет действовать в отношении строительства российского газопровода Джо Байден. Все введенные ограничения были связаны с политикой Дональда Трампа. Однако Танкаев не считает, что недружественная политика США сильно изменится с приходом нового главы Белого дома.

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