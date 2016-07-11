В России зарплаты в обрабатывающей промышленности выросли на 15,8%

Татьяна Голикова рассказала о привлечении сотрудников к работе.

Заработные платы в российской обрабатывающей промышленности за первое полугодие этого года выросли на 15,8 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Соответствующее заявление сделала вице-премьер страны Татьяна Голикова, выступая на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным в доме правительства от 13 октября. По мнению чиновницы, сейчас работодатели в профильной отрасли экономики стали предлагать достаточно конкурентные условия найма. Согласно статистическим данным от Росстата, на 15,8 процентов в номинальном выражении выросли заработные платы в обрабатывающей промышленности. Подобное движение в оплате труда сотрудникам стало одним из факторов привлечения специалистов в отечественный производственный сектор. на данный момент фиксируется рекордно низкий уровень безработицы. Речь идет о показателе в 2,1 процента по методологии Международной организации труда.

В условиях тех тенденций роста спроса на труд, которые мы видим, необходимо четко понимать будущую потребность работодателей в специалистах, чтобы отразить ее как раз в контрольных цифрах приема как для высших учебных, так и для средних специальных учебных заведений. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

По мнению эксперта, теперь властям важно совершенствовать систему профориентации и повышать престижность рабочих профессий, доля которых регулярно увеличивается. такая система поможет школьнику правильно выбрать карьерную траекторию, которая будет востребована государством в будущем.

Фото и видео: Правительство России