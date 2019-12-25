Условная летальность увеличилась до 2,63%.

В России зарегистрировали 820 смертей из-за ковида за сутки. Это максимум за пандемию. Об этом рассказали представители оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Специалисты заметили, что днем ранее показатель летальных случаев по стране фиксировался на отметке в 809 человек. Таким образом общее количество жертв с начала пандемии по РФ достигло показателя в 179 243 пациентов.

Напомним, что предыдущий антирекорд по количеству смертей от ковида в России фиксировался 14 августа. В тот день скончались от инфекции 819 человек. Условная летальность увеличилась до уровня 2,63%.

Количество подтвержденных медиками случаев заражения коронавирусом возросло за последние сутки на 19 630, до 6 824 540 человек. В относительном выражении прирост - 0,29%.

В России впервые с 23 июня зафиксировали менее 19 тысяч случаев COVID-19.

Фото: оперштаб РФ