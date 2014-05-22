Ленобласть достигла минимального показателя смертности в этом году

Средняя продолжительность жизни ленинградцев составляет 76 лет.

Ленинградская область достигла минимального показателя смертности в 2023 году. Регион выполняет показатели нацпроекта "Здравоохранение". Об этом сообщили в tg-канале "Админка Ленобласти" со ссылкой на главу областного комздрава Александра Жаркова.

В Ленобласти прошло заседание Совета по качеству жизни. На нем выступил Александр Жарков. Чиновник отметил, что здравоохранение зависит от общей смертности и продолжительности жизни.

В 2023 году общая смертность в регионе достигла минимальных показателей за всю историю — она равняется 11,3% на 100 тыс. населения.

К слову, в 2005 году этот показатель был более 20%. И самый важный показатель — продолжительность жизни, если в сентябре я докладывал — 74,9 года, то сегодня этот показатель — 76,23 года. Александр Жарков, глава областного комздрава

Средняя продолжительность жизни ленинградцев составляет 76,23 года.

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Фото: Pxhere