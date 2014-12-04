В России заработает новый ГОСТ по доступу к защищенным данным

Дата введения госстандарта в действие - с 1 октября.

Новый российский Государственный стандарт (ГОСТ) по доступу к защищенным данным заработает с октября 2025 года. По информации от новостного агентства "РИА Новости", в тексте документа устанавливается единообразие процесса "узнавания" пользователя при получении им доступа к защищенной информации. В частности известно, что аутентификация личности может быть простой, усиленной или более строгой. Наиболее технически сложная является последняя ступень, так как при ней используется многофакторная система проверки и криптографическая защита.

Дополнительно документ обновленного ГОСТа описывает уровни доверия к лицу, получающему информацию. Этот показатель зависит от самой информации. Например, лицу с низким уровнем доверия будет достаточно будет использовать одноразовый пароль. Средний и высокий уровни доверия предполагают более сложное получение доступа к имеющимся сведениям, вплоть до применения специальных физических устройств. В тексте

Напомним, что ГОСТы не всегда носят обязательный характер. Однако они могут быть таковыми в том случае, если на них есть прямая отсылка в федеральном законе, контракте или техническом регламенте. Большинство действующих ГОСТов страны носят рекомендательный характер и служат ориентиром для отечественных производителей.

