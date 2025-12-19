В России закрепят в законодательстве понятие "электронный адрес" к 2027 году

Кабинет министров рассказало о добровольческой основе нововведения для поддержки МСП.

На территории России закрепят в законодательстве понятие "электронный адрес" к 2027 году. Соответствующими данными поделились журналисты новостного агентства "ТАСС". Правительство считает, что такое решение даст возможность малому и среднему бизнесу, зарегистрированному по месту жительства его руководителя, использовать в качестве рабочих контактов не физический адрес на едином портале "Госуслуг" как основной способ связи.

План мероприятий, утвержденный федеральными чиновниками, касается реализации национальной модели ведения бизнеса. В кабинете министров заметили, что право на использование отечественными предпринимателями электронного адреса будет внедрена на добровольной основе. Уже к январю 2028 года эксперты разработают порядок внесения электронного адреса в ЕГРЮЛ. Также будут внедрены ограничения появления там информации о физическом адресе. Это произойдет в отношении случаев, когда бизнес человека зарегистрирован по месту жительства руководителя.

Экс-сотруднику петербургской компании выплатили долг по зарплате благодаря прокуратуре.

Фото: Piter.tv