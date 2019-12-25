В России зафиксировали 752 смерти из-за коронавируса за сутки - максимум за пандемию

В России зафиксировали за последние сутки 752 смерти из-за коронавируса за сутки. Это максимум за пандемию. Днем ранее медики зарегистрировали только 736 погибших. Такую информацию передают представители оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. За все время распространения COVID-19 число жертв по стране составило 142 253. При этом условная летальность заболевания осталась на уровне 2,47%.
Специалисты подчеркнули, что коэффициент распространения ковида на субботу 10 июля продолжил расти и составил 1,02. В столичном регионе показатель увеличился до 0,88. Превышает единицу индикатор в 8 из 10 субъектов РФ. Ниже он стал только в Москве и Московской области (на уровне 0,97).
В Петербурге коэффициент снизился до 1,08, в Иркутской области - до 1,09, в Ростовской - до 1,1.
В России выявили максимальное со 2 января число новых случаев COVID-19 за сутки.
Фото: оперштаб РФ
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