В России выявили максимальное со 2 января число новых случаев COVID-19 за сутки

Прирост новых зараженных составил 0, 45%.

В России выявили максимальное со 2 января число новых случаев COVID-19 за последние сутки. Об этом рассказали представители оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Число новых пациентов - 25 766 человек. Ранее максимальный показатель составлял 26 301.

Таким образом общее число зарегистрированных случаев болезни при этом выросло до 5 733 218. Больше всего зараженных медики зарегистрировали в столичном регионе - 6643 пациентов, Московской области - 2 545 пациентов и в Петербурге - 1951 пациентов. Меньше всего вирус распространяется в НАО (заболели только 14 человек), Чукотке - 16 человек и Магаданской области - 28 человек.

Специалисты объяснили, что у 13% инфицированных болезнь протекает в бессимптомной форме, без клинических проявлений. Трамп прироста зараженных по стране составил 0,45 процента.

В России третий день подряд зафиксировали более 700 смертей от COVID.

Фото: оперштаб РФ