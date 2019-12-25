В России за сутки выявили 33 996 случаев заражения коронавирусом. Это минимум с 19 октября

За день жертвами ковида стали 1 243 человека.

В России за последние сутки выявили 33 996 случаев заражения коронавирусом. Это минимум с 19 октября. Об этом рассказали представители оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. Общее число инфицированных за все время пандемии достигло отметки в 9 400 835 человек. Прирост новых пациентов остался на уровне 0,36%.

Количество вылечившихся после заражения коронавирусом в России увеличилось за сутки на 36 051, до 8 089 694 граждан. Доля выписанных пациентов выросла до 86,1%. Количество погибших от ковида за день - 1 243 человека. Днем ранее этот показатель составлял 1 241. Общее число летальных исходов среди зараженных коронавирусом - 266 579 пациентов. Условная летальность выросла до 2,84%.

В России выявили минимальное число заболевших COVID-19 с конца октября.

Фото и видео: оперштаб РФ

