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В России за сутки выявили 28 137 случаев COVID-19
Сегодня, 11:12
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lesjasap

В России за сутки выявили 28 137 случаев COVID-19

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Новые пациенты с инфекцией выявлены в 85 субъектах РФ.

В России за сутки выявили 28 137 случаев заражения COVID-19. Об этом рассказали представители оперативного штаба РФ по борьбе с распространением коронавируса. На данный момент число зарегистрированных инфицированных пациентов достигло отметки в 2 625 848 человек.

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции – 28 137, в том числе выявлено активно 5182 (18,4%) без клинических проявлений

сообщение оперштаба

Эксперты напомнили, что новые пациенты выявлены в 85 регионах страны. Темп прироста заболевания по России составляет 1,1 процента.

Подмосковные кафе смогут требовать у посетителей тест на COVID-19.

Фото: Pixabay.com

Теги: оперштаб, статистиа
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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