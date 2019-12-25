В России за сутки выявили 28 137 случаев COVID-19

Новые пациенты с инфекцией выявлены в 85 субъектах РФ.

В России за сутки выявили 28 137 случаев заражения COVID-19. Об этом рассказали представители оперативного штаба РФ по борьбе с распространением коронавируса. На данный момент число зарегистрированных инфицированных пациентов достигло отметки в 2 625 848 человек.

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции – 28 137, в том числе выявлено активно 5182 (18,4%) без клинических проявлений сообщение оперштаба

Эксперты напомнили, что новые пациенты выявлены в 85 регионах страны. Темп прироста заболевания по России составляет 1,1 процента.

Подмосковные кафе смогут требовать у посетителей тест на COVID-19.

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