Пятеро пациентов скончались в Москве, по одному в Подмосковье и Псковской области.

В России за сутки умерли еще семь человек с коронавирусом. Об этом сообщили специалисты из оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции. По данным медиков, за последние сутки пятеро из летальных случаев зарегистрировано на территории Москвы, еще один пациент с коронавирусом умер в Московской области, последний - в Псковской области. На данный момент внутри страны с момента распространения коронавируса от COVID-19 скончались 24 россиянина.

Напомним, что на 1 апреля врачи зарегистрировали 440 новых случаев заражения инфекцией в 35 регионах страны. На данный момент количество пациентов достигло показателя в 2777 человек. Больше всего новых зараженных находится в Москве (277 человек), Республике Коми (32 человека) и Петербурге (27 человек).